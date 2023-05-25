Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 252 fanatik Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinde Aksa'nın avlusuna baskın düzenlediği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'e girişleri Meğaribe Kapısı'ndan çok sayıda İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirdi.

İsrail polisi ayrıca baskın süresince 50 yaş altı Filistinlilerin namaz kılmak için Aksa'ya girişini engelledi.

Yahudi yerleşimcilerin bugün ve yarını kapsayan dini bayramı "Şavuot" bahanesiyle yaptığı çağrılar nedeniyle ilerleyen saatlerde baskınların artmasından endişe ediliyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

AA