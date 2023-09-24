Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 317 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail polisi, baskın sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kontrol noktaları oluşturdu ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine müsaade etmedi.

Fanatik Yahudilerin bir kısmı da Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde ayin düzenledi.

İsrail'de milyonlarca Yahudi, 24-25 Eylül tarihlerinde, Yahudilerce en kutsal dini bayram olan ve "Kefaret Günü" anlamına gelen "Yom Kippur"u kutluyor.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

AA