İSTANBUL - Fatih Belediyesi Kültürel Miras Müdürlüğü, geçmişten günümüze ulaşan tarihi çeşmenin restorasyon çalışmalarını tamamladı. Balat Mahallesi'nde, Camcı Çeşmesi Yokuşu üzerinde, Cafer Subaşı Camii'nin karşısında bulunan bu çeşme, kitabesi olmaması sebebiyle inşa tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi barındırmamaktadır. Restorasyon süreci boyunca, çeşme üzerindeki çalışmalar büyük bir özenle gerçekleştirilmiştir. Tek yüzlü ve sivri kemerli olan çeşme, klasik dönem mimarisinin karakteristik özelliklerini koruyacak şekilde restore edilmiştir. Kesme taş örgüleriyle dikkat çeken çeşmenin ayna taşı ise mermerden yeniden inşa edilmiş, zaman içinde hasar gören bölümler özgün malzemeler kullanılarak titizlikle tamamlanmış ve çeşmenin temizlik ve kot düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

HABER: MERVE ELÇİ