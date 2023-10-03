İstanbul

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre eser, Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında 9 ve 21 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen eserin librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carre'ye ait.

Kasvetli ve karanlık odasında gençliğinin özlemini duyan ihtiyar doktor Faust'u konu eden eseri Recep Ayyılmaz sahneye koydu.

Eserin, orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa üstlendi.

Koreografisi Beyhan Murphy’e ait eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yaptı.

AKM'de ilk kez sahnelenecek Faust'un konusu kısaca şöyle:

"İhtiyar Doktor Faust, kasvetli, karanlık odasında gençliğinin özlemini duymaktadır. Dua da etse derdine çare bulacağından emin değildir. Bu nedenle şeytanı çağırmaya karar verir. Şeytan Mephistopheles yüzünde alaycı gülümseyişiyle gelir ve Faust’a para mı yoksa ün mü istediğini sorar. Faust ise gençliğini tercih eder. Şeytan ona gençliğini verir ancak buna karşılık ondan ruhunu ister. Aniden güzel Marguerite'nin hayali belirir. Marguerite'i gören Faust pazarlığı kabul eder. Böylece olaylar gelişir ve Faust genç bir delikanlı olarak kaderini şeytanın eline bırakır."

AA