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Türkiye, en son Los Angeles 1984'ten altın madalyasız döndü.

Güreşte Taha Akgül erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalyayı boynuna astı.

Kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.

Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları İtalya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak.

Herkes İçin Spor Federasyonu: Kerim Çomoğlu

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk

Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:

Genel kurulu yapılan federasyonlardan 27'sinde mevcut başkan yeniden göreve seçildi.

Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu: Koray Girgin

Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Erhayat Özgür Bayazıtlı

Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:

Kaykay Federasyonunun Fahrettin Yıldız ise bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.

Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığını 15 Mart'ta bıraktı.

Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 26 Ağustos'ta vefat etmesinin ardından göreve Ogün Baysan getirildi. 5 Kasım'da yapılan genel kurulda ise başkanlığa Mehmet Sadık Vefa seçildi.

Futbol, atıcılık, hentbol, tenis, atletizm, tekvando, oryantiring, briç, masa tenisi, üniversite sporları, işitme engelliler, kaykay, karate, modern pentatlon, eskrim, bocce-bowling-dart, vücut geliştirme-fitness-bilek güreşi, hokey, motosiklet, dans sporları, satranç, halk oyunları, dağcılık, wushu kung fu, sualtı sporları ve geleneksel atlı spor dalları federasyonunun başkanları değişti.

Boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları federasyonlarının genel kurulları ileri tarihe ertelenirken 26 federasyonda başkan değişikliği yaşandı, 27'sinde başkanlar görevine devam etti.

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