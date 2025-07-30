Basın toplantısında yer alan siyah-beyazlı Felix Uduokhai ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok önemli maç. İlk maçtan sonraki yaptıklarımızı analiz ettik. Yanlışlarımızı gördük. İyi antrenmanlar yaptık. Kolektif ve bireysel olarak kendimizi daha iyi göstermek istiyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. Aradaki 2 farkı kapatmamız gerekiyor. Yarın neler olacak göreceğiz. 2 gol atmak zorundayız. İlk maçtan daha iyi olmak zorundayız. İlk maç en iyi mücadelemizi ortaya koyamadık. İlk maç sezonun ilk maçıydı. Yeni bir enerji getirmek istedik ama olmadı. Taraftarımız bizim için büyük güç. Kendi sahasında kötü tezahürat, ıslıklanmak tabii ki iyi değil. Bizim görevimiz tepkiyi iyiye çekmek. Taraftarlar bizi alkışlayacağı, izlerken keyif alacakları bir futbol izlemeyi hak ediyorlar."