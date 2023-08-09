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Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Maribor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Maribor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapacak.

Fenerbahçe , söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 335 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 256 müsabakada 97 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

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