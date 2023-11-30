Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.

H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda.

Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise bir puanı bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, yarınki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek. H Grubu'nda son hafta maçlarında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, gruptan çıkma mücadelesi verdiği ekiplerden Ludogorets ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesinde 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın Danimarka deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Batshuayi-King ikilisi 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland mücadelesine Joshua King-Michy Batshuayi ikilisiyle başlamayı planlıyor.

İki oyuncu, bu sezon Avrupa maçlarında 12 gole direkt etki etti. 10 maçın 9'unda forma giyen Michy Basthuayi, 4 kez gol sevinci yaşarken takım arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu. Joshua King ise forma giydiği yedi Avrupa müsabakasında 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Oosterwolde kendi bölgesine geçiyor

Fenerbahçe'de Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlığı, Samet Akaydın'ın de UEFA listesinde olmaması sebebiyle Ludogorets karşısında bu bölgede Oosterwolde-Yusuf Akçiçek ikilisini sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanması sebebiyle bu bölgede arayışa girdi.

Kartal; genç futbolcu Yusuf Akçiçek'le birlikte Crespo'yu savunmanın ortasında sahaya sürüp, Oosterwolde'yi de gerçek mevkisi olan sol beke çekmeyi düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte ise Osayi-Samuel'e formayı verecek.

Yusuf Akçiçek'i ilk 11'e dahil edecek İsmail Kartal, kadroyu da altyapıdan takviye edeceği isimlerle tamamlayacak. Fenerbahçe'de Muhammet İmre, Furkan Onur Akyüz, Efekan Karayazı, Ahmet Necat Aydın ve Kaan Akyazı'nın kafilede yer alması bekleniyor.

Mücadele sentetik çimde oynanacak

Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park, yüzde 100 sentetik zeminiyle de dikkati çekiyor.

Danimarka temsilcisi, bu ülkedeki hava şartları nedeniyle sentetik zeminde maçlarını oynarken, Fenerbahçe de zemin ve hava şartlarına göre hazırlıklarını yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için özel termal malzemelerle sahaya çıkacak. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının -5 derecede olması bekleniyor.