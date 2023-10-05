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"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın Finlandiya ile karşılaşacak

"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın Finlandiya ile karşılaşacak

İki takım, Avrupa Ligi'nde daha önce 22 kez karşılaştı. Bu maçların 15'ini sarı-lacivertliler, 7'sini ise Milano ekibi kazandı. Fenerbahçe Beko , rakibiyle oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

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