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Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İlhan Palut: Sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor

İlhan Palut: Sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası Bitexen Antalyaspor ile Fenerbahçe , Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

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