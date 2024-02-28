Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan paylaşımda, Başkan Özbek'in Fenerbahçe hakkında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi.

Dursun Özbek'in ve Galatasaray yönetiminin sportmence veya ahlaki sınırlar içinde rekabet sürdürmelerinin beklenmediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahsi geçen kulübün kültürü; sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır. Ancak, ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır. 3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır. Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi kulübün FETÖ'nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak, 'Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını' birbirine karıştırıyor. Buradan bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz; Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı."

"Bilinçli bir tuzağın işaret fişeği olarak değerlendiriyoruz"

Fenerbahçe'ye karşı yapılan saldırıların sahipleriyle mücadele etmekten geri durulmayacağına vurgu yapılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Hatırlatmak zorundayız çünkü, en iyi bildikleri şekilde; ayıplarıyla yüzleşmek ve toplumdan özür dilemek yerine, algı manipülasyon ve yalanlarla, pek çok konuda da olduğu gibi, kendilerinden bildikleri işi planlı şekilde başkasına yıkmaya çalışmaktalar. Bu sebeple, dün sarf edilen sözleri bir 'deli saçması' veya 'ahmakça ifadeler' olarak değil, bilinçli bir tuzağın işaret fişeği olarak değerlendiriyoruz. Hain bir örgütten öğrendikleri numaralarla Fenerbahçe'mize zarar verebileceğini düşünen başta Dursun Özbek olmak üzere herkese buradan açıkça sesleniyoruz: Hain FETÖ örgütüne karşı, camiasıyla tek başına ilk direnen ve alçakça emellerini kursaklarına tıkayan Fenerbahçe'mizin mücadele gücü ve kararlılığı ilk günkü gibi devam etmektedir. Buna yeltenenler oldukça da bu şanlı camianın her bir mensubu geçmişten gelen azmiyle bu alçakça saldırıların sahipleriyle bugün de ilk günkü hırsıyla mücadele etmekten geri durmayacaktır.

Sportif rekabete ve sportmence mücadeleye sonuna kadar inanıyoruz. Bununla birlikte kulübümüzün DNA'sını Kurtuluş Savaşı'nın mücadele ruhu ve en zorlu şartlarda bile milli bütünlüğümüze ve değerlerimize sahip çıkma misyonu oluşturmaktadır. DNA'mızdan gelen bu kuvvetli gücümüzle hain emeller taşıyanları yaptıklarına pişman etme konusunda kararlıyız."

Fenerbahçe, Özbek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini ve sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."