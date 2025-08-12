UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 yenen Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.

Chobani Stadı'nda oynana karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada rakip yarı sahada daha fazla görülen taraf oldu. İlk 15 dakikanın ardından oyun dengeli giderken, ilk yarının son bölümünde baskısını artıran Fenerbahçe, kaleci İrfan Can'ın büyük hatası sonrasında kazanılan serbest vuruşta 41. dakikada Watanabe'nin golüyle geriye düştü. Golün hemen ardından baskısını artıran sarı-lacivertliler, 44. dakikada Archie Brown'un golüyle beraberliği yakaladı. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 45+2. dakikada Jhon Duran'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Fred'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Golün ardından rakibi daha çok yarı sahasında karşılayan sarı-lacivertliler, 83. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle skoru 4-1 yaptı. 89. dakikada Watanabe ile konuk ekip skoru 4-2 yapsa da bu gole Fenerbahçe 90+5. dakikada Anderson Talisca ile cevap verdi ve sarı-lacivertliler sahadan 5-2 galip gelerek adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, 20-27 Ağustos tarihlerinde play-off'ta Benfica-Nice maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

7. dakikada Feyenoord tehlikeli geldi. Kaleci Wellenreuther'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Hadj Moussa, ceza sahasına girip yerden sert vurdu, savunmaya da çarpan top direğin yanından kornere gitti.

13. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, bekletmeden sağdan savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girip yerden vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası üzerinde Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ilk şutunda top savunmadan dönerken Duran yeniden kaleyi düşündü, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleye yönelirken kaleci Wellenreuther son anda parmaklarının ucuyla gole engel oldu.

28. dakikada sol kanattan atağa katılan Sebastian Szymanski, kale sahasına hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı oyuncu yakın mesafeden net bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

41. dakikada Feyenoord öne geçti. İrfan Can Eğribayat'ın orta sahada topu eline alması sonucunda kazanılan serbest vuruşu Hwang kullandı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada savunmanın arasından kafayı vuran Watanabe topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

44. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Archie Brown kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-1.

45+2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri, kafayla Jhon Duran'a indirdi. Bu futbolcu penaltı noktası üzerinde düzeltip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-1.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Feyenoord net fırsattan yararlanamadı. Kaleci Wellenreuther'in pasında Amrabat'ın ıskaladığı top Borges'in önünde kaldı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla gole izin vermedi.

55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Feyenoord'un savunmadan topla çıkmaya çalıştığı anda Archie Brown, yaptığı baskıyla topu Fred'e kazandırdı. Brezilyalı futbolcu ceza yayı dışından çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 3-1.

67. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Moussa geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Ahmedhodzic yakın mesafeden kafayı vurdu, İrfan Can Kahveci bu pozisyonda topu kontrol etmeyi başardı.

80. dakikada Feyenoord etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Valente, savunmanın arkasına hareketlenen Timber'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzeltip vurmak istediği anda İrfan Can Eğribayat kalesini terk ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşup hızla rakip ceza sahasına gelen Archie Brown, ters kanattan kale sahası önüne hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı golcü çaprazdan bekletmeden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

89. dakikada Feyenoord farkı 2'ye indirdi. Bos'un ceza sahasına gönderdiği ortada Ahmedhodzic göğsüyle Watanabe'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 4-2.

90+5. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 3'e çıkardı. Feyenoord savunmasının hatasında topu kapan Anderson Talisca, ceza yayı üzerinden plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 5-2.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-2'lik galibiyetle play-off turuna yükselmeyi başardı.

Yeni transferler Kadıköy'de golle başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Jhon Duran, ilk resmi gollerini Feyenoord karşısında buldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan sol kanat Archie Brown, 44. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahne alan santrfor Jhon Duran ise 45+2. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Kaleci İrfan Can'dan büyük hata

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, uzun süre unutulmayacak bir hataya imza attı.

Feyenoord karşısında takımının baskıyı artırdığı bölümde kendi yarı sahasında hakem düdük çalmadan topu eline alan İrfan Can, rakibine serbest vuruş kazandırdı.

Söz konusu serbest vuruş sonucunda konuk ekip golü buldu.

Duran tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Takımına ilk 11 başladığı ilk maçta gol katkısı veren Duran, 60. dakikada değişiklik işareti yaparak kendini yere bıraktı.

Genç golcü, 62. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.