20 Kasım'da (bu akşam) Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımı ilk kez Ülker Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

Maç saat 18.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe taraftarları, derbinin biletlerini passo.com.tr üzerinden ücretsiz olarak alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CMO) Sinan Seha Türkseven, kadın futbolunun toplumun gelişimi ve spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından çok önemli olduğunu belirterek, Petrol Ofisi Grubu'nun kadın futboluna destek vermesindeki temel motivasyonun geleceğe ve daha iyi olana yatırım yapmak olduğunu ifade etti.

Önemli derbilerin ülkede kadın futbolunun gelişimi ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından kilit rol oynadığının altını çizen Türkseven, "Bu derbiler sayesinde ülkemizde kadın futbolunun bilinirliği artıyor, yapıcı rekabetin sağladığı pozitif ivme ile kadın futbol ligimiz daha da güçleniyor. Tüm futbolseverleri gerek ekran başında gerekse Ülker Stadyumu'nda bu heyecan verici bu maçı izleyerek kadın futbolundaki derbi heyecanına ortak olmaya davet ediyor, öncelikle yol arkadaşımız Fenerbahçe Petrol Ofisi olmak üzere her iki takıma da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

11. haftanın başında Fenerbahçe Petrol Ofisi 24 puanla 3., Beşiktaş ise 20 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ayrıca son oynanan Lüksemburg maçıyla Uluslar B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol takımının ilk 11'inde yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi futbolcuları İlayda Civelek, Gülbin Hız, Busem Şeker, Meryem Cennet Çal ve Yağmur Uraz'ın da bu maçta forma giymesi bekleniyor.