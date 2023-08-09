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Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyordu.

Futbolda Cumhuriyet Kupası 100. yıla özel organize edilecek

Futbolda Cumhuriyet Kupası 100. yıla özel organize edilecek

Fenerbahçe 'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Maribor maçı için UEFA listesine hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine, Djiku'nun dahil edildiği belirtildi.

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