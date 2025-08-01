Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün açıklamasına göre geçen sezon devre arasından sonra Fenerbahçe'de kiralık forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.

Tecrübeli savunmacı, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, Milan Skriniar'a 2025-26'dan itibaren 4 sezon boyunca net 8 milyon avro ödeme yapacak.

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Skriniar ve Semedo'nun yanı sıra şu ana kadar Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin ve Abdou Aziz Fall'u kadrosuna kattı.