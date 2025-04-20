Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk etti.

Maçın 7. dakikasında Bellona Kayserispor öne geçti. Orta alanda Szymanski'nin hatasında araya giren Gökhan Sazdağı, savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'i gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan'ın yerden şutunda top Livakovic'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.

15. dakikada Saint-Maximin'in soldan ortasına penaltı noktasının sağında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

20. dakikada soldan Mert Müldür'ün etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

29. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla solda ceza sahası içine giren Tadic, meşin yuvarlağı altıpasta müsait durumda bulunan En-Nesyri'ye kaldırdı. Faslı santrforun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Saint-Maximin'in yerden ortasında kaleci Bilal Bayazit'ın elinden sektirdiği topa altıpas içinde dokunan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarı

49. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Kendi yarı sahasında kazandığı topla hareketlenen Gökhan Sazdağı, çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası sağından ortaladı. Altıpas üzerinde Nazon'un kafa vuruşunda üst direkten dönen top, Livakovic'in ayaklarına çarparak ağlara gitti: 1-2.

53. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.

64. dakikada Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Tadic'in ortasında altıpasta kaleci Bilal meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı içinde topu önünde bulan Saint-Maximin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

76. dakikada altıpasın solunda oluşan karambolde Skriniar'ın vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın koluna çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın uyarısıyla 77. dakikada kenara geldi. Pozisyonu ekranda inceleyen Çakır, 78. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

90+4. dakikada Bellona Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağdan Gökhan Sazdağı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.

90+6. dakikada Çağlar Söyüncü'nün şişirdiği topu ceza sahası içinde Talisca yere indirdi. Kontrol ettikten sonra Skriniar'ın altıpastan vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Tribünlerden yönetime tepki

Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.

Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.

Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.

Livakovic bu sezon ikinci kez kendi kalesine gol attı

Bellona Kayserispor'un 49. dakikada 2-1 öne geçtiği pozisyonda Nazon'un kafa vuruşunda direkten dönen top Livakovic'in ayaklarına çarparak filelerle buluştu.

Hırvat file bekçisi bu senaryoyu bu sezon ikinci kez yaşadı.

Ligin ilk yarısında iç sahada Galatasaray ile oynanan derbi maçta da Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken Livakovic'in sırtına çarpıp yeniden kaleye yönelerek filelere gitmişti.

Talisca seriye bağladı

Bellona Kayserispor karşısında 36. dakikada skoru eşitleyen, 79. dakikada da takımını öne geçiren Anderson Talisca, ligde üst üste dördüncü maçında gol attı.

Mücadelenin 36. dakikasında Allan Saint-Maximin'in soldan geliştirdiği atakta kaleci Bilal'den seken topu filelere gönderen Brezilyalı futbolcu, 79. dakikada ise penaltı atışında ağları havalandırmayı başardı.

Üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşayan Talisca, bu süreçte 7 gol kaydetti.

Ligdeki ilk golünü Corendon Alanyaspor deplasmanında atan Talisca; Kasımpaşa, Galatasaray, Onvo Antalyaspor ve Reeder Samsunspor maçlarında skor üretememişti.

Sipay Bodrum FK deplasmanında attığı golle 4 maçlık suskunluğunu bitiren Talisca, 30. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde hat-trick yaparken galibiyette de başrol oynamıştı. Geçen hafta Net Global Sivasspor filelerini havalandıran Brezilyalı oyuncu, Bellona Kayserispor karşısında da gol atma serisini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Brezilyalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 gol atarken, Süper Lig'de ise 8. kez gol sevinci yaşayarak sarı-lacivertli forma altında 11. golünü kaydetti.

Saint-Maximin 18 hafta sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, Bellona Kayserispor karşısında kaydettiği golle, ligde 18 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde son olarak 10 Kasım 2024'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Net Global Sivasspor müsabakasında gol sevinci yaşayan Saint-Maximin, 2025 yılında sarı-lacivertli formayla ilk golünü Bellona Kayserispor'a karşı kaydetti.

Müsabakanın 64. dakikasında Kayserispor file bekçisi Bilal'in uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinden gelişine bir vuruş yapan Saint-Maximin, skoru da 2-2'ye getiren isim oldu.

Penaltı VAR uyarısıyla geldi

Fenerbahçe mücadelenin 78. dakikasında penaltı kazandı. 76. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Skriniar'ın vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın koluna çarptı.

Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirirken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışını Talisca gole çevirdi.