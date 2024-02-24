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90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruş sonrasında hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurdu. Hakem Cihan Aydın, Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanmak için Batshuayi topun başına geçti. Batsuhayi'nin penaltısında kaleci Ali Emre soluna gelen topu kurtardı, boşta kalan meşin yuvarlağı Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1.

80. dakikada Fenerbahçe ikinci golüne yaklaştı. Tadic'in Fenerbahçe yarı sahasından, Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol etti. Batshuayi'nin sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas içinde iyi yükselen Porozo kafa ile yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

42. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışına açılan topu Aytaç Kafa ile kale içine doldurdu, Omeruo'nun kafasıyla dokunduğu topu kaleci Livakovic son anda kurtardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic, Kasımpaşa ceza sahasında uygun pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını attı. Mert Hakan'ın ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta altı pas önüne gelen topa Djiku kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu. Kaleci Ali Emre'nin son anda çeldiği top boşta kaldı, Cengiz altı pas içinde zor pozisyonda meşin yuvarlağa dokundu, top üstten dışarıya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı.

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