Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u çok iyi analiz ederek Adana'ya geldiklerini belirtti.

Rakiplerinin kendi sahalarında bu sezon ilk defa puan kaybettiğini ifade eden Kartal, şunları söyledi:

"Baştan sona kadar oyun üstünlüğü elimizdeydi. Maçı domine ettik. İlk yarı özellikle 4-5 net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Rakibe neredeyse maçın tamamında hiç pozisyon vermedik. Bir tane sadece stoperlerin oyuna girerek uzaktan attığı bir şut vardı. Bugün oyuncularımla beraber maçı nasıl kurguladıysak, aynı şekilde istediğim futbolu oynadılar, istediğim gibi mücadele ettiler. Sadece istediğimiz golleri bulamadık."

Kartal, bu oyunun karşılığında aldıkları bir puanla da lider olduklarını belirterek, "Ama keşke birkaç gol atıp 3 puanla buradan ayrılıp lider olsaydık. Gene de ortaya koyduğumuz bu mücadele ve oyundan dolayı da oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek önümüze bakıyoruz." dedi.

"Biz oynadığımız futbola bakıyoruz"

Bir gazetecinin "üst üste gelen puan kayıtlarını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Kartal, futbolda puan kayıplarının olabileceğini dile getirdi.

Bugün 1 puan alıp lider olduklarını yineleyen Kartal, "Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Bu akşamki oynadığımız futbol acaba ne kadar zamandır bu takıma karşı burada böyle futbol oynayan bir takım var? Puan kayıpları olacak. Her maçı her zaman kazanacaksın diye bir kural da yok. Bu uzun bir lig maratonu. Bunlar çok normal şeyler." ifadelerini kullandı.