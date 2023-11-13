Ankara

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından İspanya'nın Estepona kasabasında düzenlenen organizasyonun finali, Francisco Munoz Perez Belediye Stadı'nda yapıldı.

Wisla Krakow'un 2 ve 12. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçın ilk yarısı, Şahinbey Belediyespor'un 18. dakikadaki golüyle 2-1 tamamlandı.

23. dakikada 6 kişi kalan rakibine karşı 43. dakikada skoru eşitleyen Şahinbey Belediyesispor, 50+5'inci dakikada kaydettiği golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Şahinbey Belediyespor, 2021'den sonra bir kez daha kupanın sahibi oldu.

Böylece 4. defa organize edilen turnuvayı yine bir Türk kulübü kazandı. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2022'de ise Etimesgut Belediyespor kaldırmıştı.

Bakan Bak, Şahinbey Belediyespor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, finalde Wisla Krakow'u 3-2 yenerek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Şahinbey Belediyespor'u yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, Polonya’nın Wisla Krakow ekibini finalde mağlup ederek kupayı kazanan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü kutluyorum. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak ülkemize ikinci kez bu gururu yaşatan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kazanılan bu kupa, inanıyorum ki hem kulüplerimizin hem de milli takımımızın daha nice başarılarına öncülük edecektir."