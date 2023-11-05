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Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu ve açıklamaların ardından Yüksek Divan Başkan Vekilliği seçimi yapılacak. Başkan vekilliği için Osman Atakan Tekin, Şefik Gürhan Saatçioğlu, Osman Sinan Sümen, İbrahim Numan Demiralp yarışıyor.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın toplantıyı başlatmasının ardından vefat eden üyeler ve yeni üyelerin isimleri okundu.

İstiklal Marşı'nın ardından toplantıda Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 boyutlu hologramından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılında yaptığı konuşma salona yansıtıldı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

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