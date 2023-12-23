Gebetaş, sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray müsabakalarının Türk futbol tarihinin kilometre taşlarından olduğunu hatırlattı.

Türk futbolunun zor günlerden geçtiğini vurgulayan Gebetaş, "Sezon başından beri maçlarımızda çok fahiş hakem hataları ile karşı karşıya kaldık. Yine maçın sonucunu etkileyecek düzeyde hakem müdahalesi olmazsa biz bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki derbilerde her zaman Fenerbahçe'nin favori olduğunu aktaran Gebetaş, taraftarlardan destek beklediklerini kaydetti.

Son lig maçında Fred ve Mert Hakan'ın cezalı duruma düşmesinin canlarını sıktığını bildiren Gebetaş, şöyle devam etti:

"Pazar günü 'eksik var' demeyecek, 'Fenerbahçe burada' diyeceğiz. Bu derbinin ruhu Fenerbahçe'nin galibiyetlerine aşinadır. Takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Oyuncularımız, hem maça hazırlanırken hem de saha içerisinde çok akıllı ve zeki olmalı. Nedenini Kayserispor maçında tüm Türkiye'nin önünde hep birlikte gördük, yaşadık. Söz konusu Fenerbahçe olunca hakemlerin saha içerisinde kart standartlarının olmadığını, sarı lacivert forma görünce ne kadar kolay kart çıkarıldığı, artık tüm kamuoyunun kabul ettiği bir gerçek haline geldi."

Ligde son 2 sezonda şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'a göre 3 kat daha fazla kırmızı kart gördüklerini vurgulayan Gebetaş, "Pazar günü oynayacağımız maçın, sahanın, oyunun konuşulacağı bir derbi olmasını temenni ediyoruz. Hakem performansı, standart dışı kararların tartışılacağı bir maç kesinlikle olmamalı. Hakem grubu her kararında çok dikkatli olmalı. Maçtan asla kopmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gebetaş, derbiyi yönetecek hakem Arda Kardeşler'in ligin 13. haftasında Karagümrük maçlarında görev aldığını ve orada kendilerinin lehine ve aleyhine 2 yanlış penaltı kararı verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu hatalara bakılarak hakemin 4 hafta maç yönetmemesi, ceza alması beklenirken hakem Arda Kardeşler, hem orta hakem, hem VAR, AVAR olarak görevler aldı. VAR hakemi Hüseyin Göçek cezalandırıldı ama Arka Kardeşler maç almaya devam etti. Üstelik şimdi de ödüllendirilir gibi derbiye atandı. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlık. 1 hafta içerisinde 2 kez Galatasaray ile oynayacağız. Bu sebeple bu tablo maçın sorumluluğunu hakemler adına daha da artıyor. Her iki maçtaki futbol kalitesinde hakemlerin performansı da her zamankinden daha fazla olacak. Bunun sebebini yukarıda da ifade ettim. Türk futbolu kritik bir dönemde ve bunun en önemli sebeplerinden birisi hakem kararları. Bu kararlar sahadaki oyunu ve dolayısıyla şampiyonluk yarışını, düşme potasını ve Avrupa kupalarına katılım rekabetini bire bir etkiliyor. Bildiğiniz gibi son haftalarda çok üzücü, yıpratıcı şeyler tam da bu sebepten yaşandı. Hatta yaşadığımız sıkıntılar ne yazık ki ülkemizi aştı ve dünyada konuşulmaya başlandı. Tüm dünyanın da gözü bu derbide olacak. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Hakemlerden beklenen adil yaklaşım, kuralları herkese eşit ve yorumsuz uygulamaları, sonuçlara yön değil takımlara ve camialara güven vermeleridir."

Rakipleri Galatasaray'ın, Karagümrük ile oynadığı müsabakada aleyhine bir penaltının verilmediğini, sarı-kırmızılı oyuncular Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın ise kırmızı kartla cezalandırılmadığını aktaran Gebetaş, söz konusu kararların çifte standarda sebebiyet verdiğini aktardı.

Maçlara bu tür müdahalelerin 3 puanlı sistemde direkt şampiyonluğa etki ettiğinin altını çizen Gebetaş, şöyle devam etti:

"Antalyaspor maçında kaleci Muslera ile Antalyaspor oyuncusu Buksa arasında yaşanan pozisyona itiraz eden Muslera topu yere vuruyor ve Zorbay Küçük'ten sarı kart görüyor. Zorbay Küçük, pozisyonun devamında itirazlarını sürdüren ve alkışlayıp kendisini protesto eden Muslera'ya 2. sarı kart gösterip oyundan atmıyor, atamıyor. O pozisyona dair yorumların istisnasız hepsi 2. sarının gösterilmesi gerektiği şeklinde. Aynı Zorbay Küçük Fenerbahçe futbolcusu İrfan Can Kahveci ismi özelinde de kart gösterme rekorları kırıyor. Zorbay Küçük'ün kariyerinde en çok kırmızı kart gösterdiği takım Fenerbahçe; 11 maçta 6 kırmızı kart, 34 sarı karttan bahsediyoruz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, olaylara bütünsel açıdan yaklaştığınızda da kafanızda hemen şu soru beliriyor. Fred sarı-kırmızılı formayı giyseydi çok merak ediyorum, Kayseri maçındaki gibi son dakika pozisyonunda atılır mıydı? Cevabı kamuoyu versin, çünkü biz gerçekleri söyleyince ceza yağdırıyorlar."