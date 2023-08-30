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Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Bugün Hollanda'ya hareket edecek sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

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