Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fernando Santos ve yardımcıları bu akşam 20.30'da İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş, Başkan Hasan Arat'ın da katılımıyla yarın saat 12.00 da Portekizli tecrübeli teknik adam için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte bugün (pazartesi) saat 20.30’da İstanbul Havalimanı’nda olacak.

Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi’nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.

İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye’ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak.

Basın mensupları, Tüpraş Stadyumu sporcu girişinden akreditasyonla imza törenine kabul edilecek." ifadelerine yer verildi.

Fernando Santos, imza töreninin ardından Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için özel uçak ile Rize’ye hareket edecek.