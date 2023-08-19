İSTANBUL- İstanbul’un kalbinin attığı 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin beşinci gününde unutulmaz bir gece yaşandı. Sahnenin ışıklarıyla aydınlanan atmosferde, pop müziğin güçlü isimlerinden Murat Dalkılıç, sahneye adımını attığında izleyenleri hayran bıraktı.

Dalkılıç Sahnede Büyüledi

Enerjisiyle, sesiyle ve sahne performansıyla adeta bir büyüye dönüşen Murat Dalkılıç, gece boyunca müzik tutkunlarını coşturdu. Kendine has tarzıyla ve ikonik sahne kıyafetiyle Murat Dalkılıç, sahnede sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir moda ikonu olarak da parladı. Sahnedeki karizmatik duruşuyla seyircilere unutulmaz bir gece yaşatmak için sahneye çıkan Dalkılıç, hit şarkılarıyla kalpleri fethetti.

Festivalimiz Sizlerle Güzel

Gecenin sonunda sahneye çıkan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, festivalin büyüleyici atmosferine ve Murat Dalkılıç'ın muhteşem performansına vurgu yaparak, "Bu geceyi özel kılan sadece müzik değil, burada bir araya gelen her bir vatandaşımızın birlikte olma isteği ve festivalimize kattığı enerji. Sizlerle birlikte olmak, kültürümüzü ve sanatımızı paylaşmak bize büyük mutluluk veriyor. Bu festivalin başarısı, sizlerin katkılarıyla mümkün oldu" diye konuştu.

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin beşinci günü, Murat Dalkılıç'ın enerjisiyle dolu sahne performansı ve Başkan İlhan Ocaklı'nın içten teşekkür konuşmasıyla taçlandı. Müzik, sanat ve dayanışmanın buluştuğu bu özel gecede, katılımcılar unutulmaz anılarla festivali tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

HABER: METE YILMAZ