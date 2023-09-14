İSTANBUL (AA) - Tofaş açıklamasına göre, ürün gamının en üst donanım seviyesini temsil edecek Limited özel serisi, Egea'nın zengin donanım ve teknolojik özelliklerine ek olarak yeni tasarım detaylarıyla da öne çıkacak.

Tofaş'ta geliştirilip üretilerek dünya pazarlarına sunulan ve 2015 yılından bu yana "Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili" olan Egea, yeni versiyonlarıyla başarısını ileri taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, şunları kaydetti:

"Fiat Egea, lansmanından bu yana tüketicilerin yüksek beğenisini alıyor. Tasarım, konfor, sürüş ve bağlanabilirlik teknolojileri, dayanıklılık bakımından müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ve çıtayı sürekli yükselten Egea modelimiz, bugün sedan ve cross gövde tiplerinde devreye alınan 'Limited' özel serisi ile yine fark yaratacak. 'Egea Limited' versiyonlarında, Fiat kullanıcılarından da aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek iddialı ve şık tasarım ögeleriyle harmanlanan daha sportif bir özel seri geliştirdik. Egea ürün gamına eklenen yeni Limited versiyonları ile Fiat markası iddialı çizgisi ve liderliğini sürdürecek."

Verilen bilgiye göre, "Limited" versiyon, cross gövde tipinde, özel Limited logosu, 17 inç çizgi tasarım alaşım jantlar, yeni orman yeşili dış renk ve Limited'a özel tasarım detayları ile öne çıkıyor. Sedan gövde tipinde ise 17’ inç bronz alaşım jantlar, parlak siyah ayna kapakları ve kapı kolları daha şık bir görünüm sunuyor. Egea Limited'in her iki gövde tipinde de bulunan kahverengi "eco-leather" koltuklar ve kapı panelleri iç tasarımında dikkatleri üzerine çekiyor. Sedan versiyonunda cross Limited'tan farklı olarak ön konsol da kahverengi "eco-leather" tasarıma sahip olmasıyla ayrışıyor.

Egea'nın tüm model ailesinde olduğu gibi yeni Limited serisinde de Türkiye'nin "ilk ve en" kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi olan FIAT Connect standart olarak sunuluyor. Egea'nın sedan ve cross gövde tiplerinde sunulan Limited versiyonları, 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında sahiplerini bekliyor.