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Türk takımlarının maç programı ve organizasyonda yer alacak takımlar şöyle:

Toplam 40 takımın 10 grupta mücadele edeceği normal sezonda grup liderlerinin yanı sıra ikinciler arasında en iyi 6 takım ikinci grup aşamasına geçecek.

Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor da E Grubu'nda Danimarka’dan Bakken Bears ve İsveç’ten Norrkoping Dolphins'in yanı sıra eleme turunda saf dışı bıraktığı Portekiz'in Porto takımıyla eşleşti.

D Grubu'ndaki Bahçeşehir Koleji, Karadağ'dan Mornar Barsko Zlato, Çekya'dan ERA Nymburk ve Azerbaycan'dan Sabah takımlarıyla mücadele edecek.

Bahçeşehir Koleji'nin doğrudan normal sezonda mücadele etme hakkını kazandığı organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyespor da elemeleri geçti.

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