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Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:

Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı belli oldu

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er, Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.

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