Voleybol da ve Türk spor tarihinde takım sporlarında en başarılı ekibimiz Filenin Sultanları Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Önce Milletler Liginde Çin’i finalde 3-1 geçerek kazanılan altın madalya ve şimdide son dünya şampiyonu Sırbistan’ı 3-2 ile devirerek kazanılan Avrupa Şampiyonluğu. Tarihimiz de daha önce iki defa ülkemizde düzenlenen şampiyonalarda 2003 ve 2019 da finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştık. Ama bu defa Filenin Sultanları grup maçlarından itibaren işi sıkı tuttular ve yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya da dahil olmak üzere tüm rakiplerini mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı. Tebrikler Filenin Sultanları.



Zirve Sarı Lacivert

Trendyol Süper Lig de 3. Hafta maçlarını geride bıraktık. Eryaman Stadında oynanan mücadele de Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 60. Dakika da Osayi-Samuel ile bulduğu tek gol ile 3 puanı almayı başardı. Lig de kayıpsız devam eden Fenerbahçe 9 puan ile milli araya lider girmeyi başardı. Ayrıca bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı 9 maçı da kazanmayı başaran İsmail Kartal ve ekibi önemli bir başlangıç yapmış oldular.

Şampiyonlar Liginde gruplara kalmayı başaran Galatasaray ise Gaziantep FK deplasmanında Icardi(2) ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleri ile üç puanı üç gol ile alarak milli araya moralli girmeyi başardı. Sarı Kırmızılı ekip şu ana kadar ligde kalesinde gol görmeyen tek takım konumunda. Gaziantep FK ise ilk dört maçta henüz puan alamaması ile Süper Ligin en başarısız takımı konumunda.

Kara Kartal Şenol Güneş yönetiminde galibiyetlere devam ediyor. Evinde Sivassporu ağırlayan Beşiktaş Colley ve Rashica ile galibiyeti almayı başardı. Avrupa da Konferans Ligi gruplarına kalmayı başaran Beşiktaş ilk üç lig maçında topladığı 7 puan ile zirve takibine devam ediyor.

Sezona beklentilerin altında başlayan ve son iki maçında mağlup olan Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanında 5-1 ile taraftarına umut vermiş oldu. Bardhi (2), Enis Destan, Benkoviç ve Gökhan Gürpüz ile ise skora giden karadeniz ekibine ev sahibi Kasımpaşa 85. Dakika da Winck ile cevap verdi. Bu sonuçla Kasımpaşa 5 puan da kalırken Trabzonspor ise bu sezon ilk deplasman galibiyeti ile puanını 6 ya yükseltti.

Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında kazanan Çaykur Rizespor evinde Karagümrük galibiyeti ile milli ara öncesi seri yakalamış oldu. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren gol Varesanovic ile gelirken Karagümrük de sezonun ikinci mağlubiyetini almış oldu.

İstanbul’un şampiyon ekiplerinden Başakşehir de ise kötü gidiş devam ediyor. Konyaspor’a evinde kaybeden Baykuşlar ilk üç maçında gol ve puan ile tanışamadı. Deplasmanda galibiyeti golcüsü Cikalleshi ile bulan Konyaspor ise ilk 4 hafta da topladığı 8 puan ile Fenerbahçe’nin ardından nağmalup ikinci sırada bulunuyor.

Ligin yeni ekiplerinden Pendikspor ise ilk hafta aldığı farklı mağlubiyetten sonra bunun bir iş kazası olduğunu ve rakiplerine kolay geçilmeyeceğinin sinyalini vermeye başladı. Alanyaspor’u konuk eden İstanbul temsilcisi 88. Dakika da Augusto ile geriye düşse de 90+3 de Berkay Sülüngöz ile cevap verdi ve 1 puan daha hanesine yazdırdı. Alanyaspor da ise Efecan Karaca bir penaltı atışından yararlanamadı.

Sezonun mücadeleci ve kolay pes etmeyen iki ekibi Antalyaspor ve Kayserispor mücadelesinde de beraberlik çıktı. Thiam ile öne geçse de Kayserispor, ev sahibinde Van de Streek ile skor buldu ve taraflar birer puan ile ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor ilk 4 hafta da aldığı bir galibiyet 3 beraberlik ile sezonu yenilgisiz sürdürüyor.

Konferans Kupasına penaltılar ile veda eden ama gösterdiği mücadele ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Adanademirspor ise Hatayspor deplasmanında 1 puanı son dakikalarda bulduğu goller ile kurtardı. Haftanın en gollü mücadelelerinden birine sahne olan karşılaşmada Hatayspor Strandberg (2) ve Dele-Bashiru ile 2 farklı üstünlüğünü koruyamadı. Ndiaye, Gravillon ve Nani ile rakibine cavap veren Mavi Şimşekler oynadığı üç mata topladığı 5 puan ile mücadeleci yapısını ortaya koydu. Volkan Demirel yönetiminde 1galibiyet ve üç beraberlik ile alkışları toplayan Hatayspor topladığı 6 puanla sezonun iddialı ekiplerinden olacağının sinyallerini verdi.

Samsunspor-İstanbulspor maçı ise yoğun yağmur nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig de heyecana milli ara verilirken, Milli takımıza Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Ermenistan maçında başarılar diliyorum.