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Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maç programı TSİ şöyle:

14-18 Haziran tarihlerinde oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarında ay-yıldızlı ekip; Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi 'nde ikinci hafta maçlarını Hong Kong'da yapacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan ilk haftaya 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1, üçüncü karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 yendi. Milliler, ilk haftanın son maçında ise dün ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

Organizasyonun Antalya etabında 4 maç yapan " Filenin Sultanları ", 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşadı.

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