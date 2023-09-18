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Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası " Filenin Sultanları ", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Çok yavaş oynadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Çok yavaş oynadık

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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