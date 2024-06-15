Filipinler Denizcilik ve Okyanus İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Marshall Louis Alferez, yaptığı yazılı açıklamada, Filipinler hükümetinin on yıldan fazla süren bilimsel araştırmaların ardından Palawan eyaletinin batısında, Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığının kapsamı hakkında BM Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonuna bilgi sunduğunu bildirdi.

Alferez, ihtilaflı alanlarda meydana gelen olayların denizin altındaki kaynakların önemini gölgeleme eğiliminde olduğunu belirterek "Takımadalarımızdan 1978 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) izin verdiği azami ölçüye kadar uzanan deniz yatağı ve toprak altı, gelecek nesiller için ulusumuza ve halkımıza fayda sağlayacak önemli potansiyel kaynakları barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

BM'ye ilettikleri Güney Çin Denizi'nde kıta sahanlığının genişletilmesi talebinin önemini vurgulayan Alferez, "Bugün, genişletilmiş kıta sahanlığı hakkımızdaki doğal kaynakları keşfetme ve kullanma hakkımızın gereği olarak geleceğimizi güvence altına alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filipinler'in BM Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında egemenlik haklarını resmen tesis etmeye çalıştığı deniz altı bölgesi, Çin, Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan tarafından yıllar boyunca ihtilafa konu olan adalar, adacıklar, resifler ve atoller zinciri Spratly Adalarını kapsıyor.