Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarroza, iki saatte söndürülen yangın sırasında iki katlı konfeksiyon fabrikasının en üst katından atlayarak kurtulan 3 kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Büro çalışanı Nahum Tarroza, kendilerine yanlış adres verilen ekiplerin şiddetli yağış sebebiyle trafiğe takıldıklarını ve yaklaşık 15 dakika geç kaldıklarını belirtti.

Filipinler Yangın dan Korunma Bürosu, fabrika sahibi dahil 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında ölenlerin çoğunun işçiler ve marangozlar olduğunu açıkladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.