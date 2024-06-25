Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa, İsviçre Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilci Wolfgang Amadeus Brülhart ve Norveç Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Özel Temsilcisi Hilde Haraldstad ile Ramallah'taki ofisinde bir araya geldi.

Başbakan Mustafa, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkını hedef aldığı saldırılar ve soykırım savaşının durdurulması, Tel Aviv'in Filistin fonlarını alıkoymaması için İsrail üzerindeki uluslararası baskıların devam etmesi" gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Filistin hükümeti adına topladığı vergilere el koymayı sürdürmesinin, Ramallah hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştırdığını belirten Mustafa, İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırıları neticesinde kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle hükümeti yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de İsviçre Özel Temsilci Brülhart ile bir araya geldi.

Şeyh, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Brülhart'a Gazze Şeridi'nde 262 gündür devam eden yıkıcı saldırıların durdurulması için sarf edilen çabalara ilişkin bilgi verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Faresin Şahin ise Norveç Özel Temsilcisi Haraldstad ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yetkililer, Filistin'deki son siyasi gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve en kısa sürede siyasi istişare toplantısı düzenlemenin yollarını ele aldı.

Şahin, Norveç'ten "Filistin hükümetinin görevlerini yerine getirmesini sağlayacak vergileri alıkoymaması için İsrail'e baskı yapmasını; işgalin sona ermesi ve Filistin devletinin somutlaşmasına yol açacak siyasi ufuk bulma çabalarını yoğunlaştırmasını" istedi.