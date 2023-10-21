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Keyle, "Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü "El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

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Kudüs Hastanesi'nin, halihazırda 400 hastaya ve İsrail'in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının, Filistin Kızılayına, hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in, "Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istemesinin" ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.

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