GAZZE AA- Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin El-Muğraba bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Harti, küçük yaşlardan itibaren güzel sanatlara meraklı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 9 yıl önce eski maden parçaları ve plastik atıklarla farklı cisimlerin heykellerini yapmaya karar veren Harti, çeşitli kurslar ve atölye çalışmalarına katılarak sanatsal yeteneğini geliştirmiş.

Bu süreçte Gazze'de bazı sergilere de katılan Filistinli genç, üniversitede ise işletme alanında eğitim almış.

Çalışma hayatının dönüm noktası

Metalden model yapımında uzman bir sanat atölyesine katıldığından bu yana metal heykel yapımıyla ilgilendiğini aktaran Harti, burada yaptığı ilk eser at başı şeklindeki figürün çok beğenildiğini dile getirdi.

Harti, "Bu çalışma hayatımda bir dönüm noktası oldu. Hurda parçalarından yaptığım heykellerle sosyal ve ulusal bazı meseleleri de somutlaştırıyorum. Bu tür çalışmalar, canlıların ve toprağın katı demir atıklarının zararlarından korunmasına katkı sağlıyor." dedi.

Kırsal bir bölgede yaşadığı için hurda parçalarına erişiminin kolay olduğunu belirten Harti, yaptığı işin sanat yönünün dışında sokağa veya çöpe atılan maden parçalarının çevreye zarar vermemesi; geri dönüştürülerek yeniden kullanır hale getirilmesine teşvik ettiğini vurguladı.

Eserlerinde sosyal meselelere dikkat çekmeye çalışıyor

Filistinli ailelerin hurda ve bozuk elektrikli aletleri saklama huyu olduğunu, bu yüzden işe evdeki hurdalarla başladığını aktaran Harti, "Aslında hep gözümün önünde olan şeylerdi. Bunları bir gün sanat ve sosyal meselelere hizmet için kullanacağımı düşünmezdim." dedi.

Daha sonra sokaklara atılan hurdalara yönelen Filistinli genç sanatçı, çalışmaları arttıkça hurda satan çarşılardan malzeme temin etmeye başlamış.

Hurdadan ürettiği eserlerde sosyal meselelere dikkat çekmeye çalıştığını belirten Harti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle gençlerin yaşadığı sıkıntılara ışık tuttuğunu söyledi.

Bir eserinde Gazze dışına göçün tehlikelerini anlattığını ifade eden Harti, Kovid-19 salgını zamanında da uzaktan eğitime geçişi anlatan, içinden bilgisayar klavyesinin gözüktüğü demir bir çanta tasarladığını aktardı.

Harti, yaptığı işin çevre açısından da çok faydalı olduğunu, bu tür atıkları işlevsel ve sanatsal eserlere dönüştürdüğünü söyledi.

Son çalışmasında abluka nedeniyle hayallerini gerçekleştirememiş Gazzeli bir genci tasvir ettiğini anlatan Harti, çalışmalarını daha da geliştirmek ve Gazze dışında fuarlara katılmak istediğini dile getirdi.