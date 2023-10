Ankara

Sinema tarihinde kendine yer edinmiş, en çok izlenen, hafızalara kazınmış filmler arasından seçilmiş 18 filmin, müziği, unutulmaz anları ve hafızlarda uyandırdığı temalar, şef Musa Göçmen eşliğindeki 40 kişilik senfoni orkestrası ile 13 dansçı ve 3 opera sanatçısının performansıyla, TED ATA Sahne'de sahnelenecek.

"Film On The Stage" Projenin yapımcısı ve Netsanat Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, orkestra şefi Musa Göçmen ve solist Melis Kızılaslan, gösterinin genel provasının yapıldığı TED Ata Sahne'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kömürcü, projenin, kişisel hayalinin bir eseri olarak ortaya çıktığını belirterek, "13 Ekim'de izleyicimizi ilk defa karşılaşacakları bir müzikal, film müzikleri konseri, dans performansı ve görsel bir şov bekliyor. 13 Ekim'deki gösteri, Türkiye'de bu alandaki sanatlar içerisinde bir ilk olacak." diye konuştu.

Ankara'da prömiyeri yapılacak gösteriyle Türkiye turnesine başlayacaklarını ardından Avrupa ve Körfez ülkeleri turnesi planladıklarını belirten Kömürcü, "Film On The Stage gösterimizi, diğer film müzikleri konserlerinden ayıran noktası, izleyicilerimiz bu salonda 40 kişilik canlı bir orkestrayı, 18 kişilik modern dans topluluğunu ve koreografileri, ışık şovları ve bu filmlerden esinlenilerek üretilmiş VTR'leri görecekler ve muazzam bir akşam yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kömürcü, gösteride "Gladyatör", "Batman", "Joker", "Baba" gibi 18 filmin müziklerinin yanı sıra sürpriz etkinlikler olacağını kaydetti.

"İlk defa film müzikleri, dans, drama, ışık ve görsel şovlarla izleyiciye sunulacak"

Göçmen ise Film On The Stage'i sahnelemek için ekip olarak aylardır çalıştıklarını belirterek, "Bizim için çok heyecanlı bir proje çünkü ilk defa film müzikleri, dans, drama, ışık ve görsel şovlarla izleyiciye sunulmuş olacak. İnanıyorum ki izleyen herkesin defalarca izlemek istediği, defalarca izledikten sonra da yine gelmek için can attıkları bir proje olacak. Çünkü biz bütün provalarda aynı keyfi alıyoruz." diye konuştu.

Gösterinin solistlerinden Kızılaslan da büyük bir heyecan ve hayalle başlayan projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Film müziklerini Kızılaslan'ın yanı sıra Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören seslendirecek. Dans koreografilerini Galip Emre'nin, kostüm tasarımını Gökçe Şener'in, ışık tasarımını Mustafa Bal'ın üstlendiği gösterinin yönetmenliğini ise Ersin Ayhan yapacak.