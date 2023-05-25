The Guardian’da yer alan habere göre 58 yaşındaki John Riddle, tuvaletinden sıçrama sesi gelince klozete baktı ve bir iguana buldu.

Floridalı adam, “Klozete baktım ve korkmuş bir şekilde bana bakan sürüngeni gördüm” dedi.

Klozete gizlenen kertenkeleyi çıkarmak için havuz ağını kullanmaya çalıştı ancak başaramadı.Bunun üzerine Riddle, onu çıplak elleriyle yakalamaya çalışacak kadar cesaretini topladı.

Elinden hızlıca kaçan sürüngen sonunda tuvaletten çıktı ve Riddle onu evden kovmayı başardı.

Olay üzerine Riddle, “İguanalara alışkınım ancak tuvaletimde değil”dedi.

Bir şehir efsanesi gibi gelse de tuvaletteki iguanalar ve timsahlar Florida’da büyük bir sorun haline gelmiş gibi görünüyor.

HABER:DUHA SENA OSKAY