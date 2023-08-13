Haber: Damla Oya Erman

Uçuş kayıtlarına göre, Florida'ya giden bir American Airlines uçağı 3 dakika içinde 15,000 feet (4,572 metre) kadar düştü.

Federal Havacılık İdaresi sözcüsüne göre, American Airlines Flight 5916 adlı uçak, Perşembe günü Kuzey Carolina'daki Charlotte'dan kalktı ve Gainesville, Florida'ya gitmekteydi. Uçakta bulunan mürettebat üyeleri olası bir basınç sorunu bildirdi.

Uçak saat 17:00 civarında Gainesville Bölgesel Havaalanı'na indi.

Uçaktaki bir yolcu olan University of Florida Profesörü Harrison Hove, sosyal medyada olayı "korkunç" olarak nitelendirdi.

"Çok fazla uçtum. Bu korkutucuydu," dedi Hove. "Harika uçuş ekibi, kabin personeli ve American Air 5916'nın pilotlarına kudos (övgü). Fotoğraflar yanma kokusunu, yüksek sesli patlamayı veya kulak tıkanmalarını yakalayamaz."

Flightaware verilerine göre, uçuş, 11 dakikalık bir süre içinde neredeyse 20,000 feet (6,096 metre) düştü.

Uçuşun 43 dakikasında, uçak 6 dakika içinde 18,600 feet (5,669 metre) kadar düştü.

"Uçuş sırasında bir şey başarısız oldu ve kabinin basıncını düşürdü," Hove, X adlı sosyal medya platformunda yazdı.

"Yanma kokusu, açıkçası oksijen tüplerinin kullanılmasına bağlanabilir. Kanat flapsları hemen açıldı ve irtifamızı anında düşürdü, böylece daha fazla oksijen olurdu. Korkunçtu ama sonunda iyiye döndü."

American Airlines sözcüsü FOX Business'a yaptığı açıklamada ani irtifa düşüşünün bir basınç sorunundan kaynaklandığını belirtti.

"Sessiz kartal uçuşu 5916, Piedmont Airlines tarafından işletilen, Charlotte'dan (CLT) Gainesville, Florida'ya (GNV) Perşembe günü 10 Ağustos'ta güvenli bir şekilde GNV'ye indi. Uçuş sırasında mürettebat, olası bir basınç sorununun belirtisini aldı ve hemen güvenli bir şekilde daha düşük bir irtifaya indi. Müşterilerimize herhangi bir rahatsızlık için özür diler ve ekibimize profesyonellikleri için teşekkür ederiz," dedi sözcü.