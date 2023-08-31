Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün sabah saatlerinden itibaren kategori 3 şiddetinde eyalette etkisini gösteren Idalia, yarım milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintilerine, sokakların su altında kalmasına, sürekli rüzgarların etkisiyle dalga boyunun 3 metreye ulaşmasına ve uçuşların iptal edilmesine neden olmuştu.

Batı Trakya'daki yangından zarar gören soydaşlar için yardım kampanyası başlatıldı

Batı Trakya'daki yangından zarar gören soydaşlar için yardım kampanyası başlatıldı

Saatteki hızı 300 kilometreden 96 kilometreye düşen fırtına, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerine doğru ilerledi.

Florida'nın Keaton Plajı'ndan karaya çıkan Idalia Tropik Fırtınası 'nın neden olduğu kısa süreli hortumlar sebebiyle ters dönen otomobilde hafif yaralananların bulunduğu bildirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.