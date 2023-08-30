İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, deniz temizliği ve atık yönetimi çalışmalarına destek olmak amacıyla DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ile güçlerini birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Gelecek Şimdi' vizyonu ile ortaya koyduğu uzun dönemli sürdürülebilirlik hedefleriyle çevreye ve topluma fayda sağlamak için çalışan Ford Otosan, inovasyondan beslenen yenilikçi gücünü bu kez denizleri korumak için kullanıyor. İklim değişikliğinin ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek hedefiyle Ford Otosan, deniz temizliği ve atık yönetimi için TURMEPA ile iş birliği yapıyor.

Şirket, yüzde 100 Ford Otosan mühendisliği ile Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ilk ve tek kamyon motoru Ecotorq 9L dizel motoru, özel olarak dönüştürülen ve amaca uygun teknolojilerle donatılmış 'TURMEPA Ford Otosan' teknesinde kullanılmak üzere, AR-GE çalışmalarının bir parçası olarak MARINE motor olarak güncelledi ve 'TURMEPA Ford Otosan' teknesine ilk uygulamasını gerçekleştirdi. Ecotorq 9L dizel motoru ile donatılmış olan 'TURMEPA Ford Otosan' teknesi, yat ve turistik teknelerden kaynaklanan atık suyun deniz ortamına karışmasını engelleyecek.

Ford Otosan ve TURMEPA arasındaki bu ortak girişim sayesinde ortaya çıkan dizel yakıtlı Ecotorq 9L motoru ile donatılmış TURMEPA Ford Otosan teknesi, değerli deniz habitatının korunmasında önemli bir rol oynarken deniz yaşamı için gelişen bir ekosistemi teşvik edecek.

- Hem denizleri koruyacak hem de karadaki yaşamı iyileştirecek

'TURMEPA Ford Otosan' teknesi ilk etapta yoğun deniz turizmi ile bilinen Göcek’te hizmet verecek. Sezon sonuna kadar Göcek koylarında yatların ve turistik teknelerin sıvı atıklarını toplayacak tekne, binlerce litre atığı denize karışmadan kontrol altına alacak. Böylece denizlerin kirlenmeden kalmasında çok önemli bir rol oynamanın yanı sıra sağlıklı bir yaşam alanı için de katkı sağlayacak.

İhtiyacımız olan oksijenin yüzde 50 ila 70'i denizler tarafından üretildiği için söz konusu proje, deniz yaşamı için olduğu kadar kara yaşamının devamı için de hayati önem taşıyor.

Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunma amacıyla yürüten Ford Otosan, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarda daha fazla fayda yaratmak için çalışıyor. 'Gelecek Şimdi' vizyonunu merkeze alan şirket, tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma yolunda güçlü, kapsamlı ve kararlı adımlarla ilerliyor. Çevre ve iklim değişikliği konusunda öncelikli alanlar olarak belirlediği karbon dönüşümü, atık ve döngüsel ekonomi ile su başlıklarındaki belirlediği hedeflere ulaşmak için bugünden harekete geçiyor.

Ford Otosan'ın TURMEPA iş birliği, bu hedeflere doğru atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. TURMEPA filosuna kazandırılan tekne, 'Gelecek Şimdi' vizyonunun temel unsurlarından olan 'iklim değişikliği' ile 'atık ve döngüsel ekonomi' kapsamında sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkılar sunuyor. Ayrıca Ecotorq motorun tekne için özel olarak uyarlanması, kaynakların yeniden kullanımını öne çıkararak ürün döngüselliği alanında fark yaratıyor.