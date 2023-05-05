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Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen ve Sergio Perez ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 7 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.

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