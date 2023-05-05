İstanbul
Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 7 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen ve Sergio Perez ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 93 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 87
3. Fernando Alonso (İspanya): 60
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48
5. Carlos Sainz (İspanya): 34
Takımlar
1. Red Bull: 180
2. Aston Martin: 87
3. Mercedes: 76
4. Ferrari: 62
5. McLaren: 14
AA