Ağustos Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü nedeniyle Masailer, yoğun olarak yaşadıkları ''Masai Mara'' bölgesindeki Sekenani Kampı'nda görüntülendi. Birleşmiş Milletler (BM), diğer halkların veya devletlerin işgaline uğramadan önce belli coğrafyada yerleşmiş, geleneksel değerlerini, sosyal, kültürel veya siyasal yaşam şekillerini ve geleneksel kurumlarını tam veya kısmen koruyabilmiş toplumları, 'yerli halk' olarak adlandırıyor.

AA