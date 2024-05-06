Ceylan, dalışta deniz anası, ahtapot, anemon, deniz tavşanı, sarı sünger içinde horozbina balığı, gelincik balığı ve karabaş balıklarını görüntülemenin yanı sıra ilgi çekici sahnelere tanık oldu. Karidesin küçük bir dehlizde müren balığının ağzını temizleyişini görüntüleyen Ceylan, ayrıca denizin temizlenmesinde önemli role sahip tüplü kurtları kaydetti.



Tahsin Ceylan, dalışın dünyada yükselen bir trend olduğunu, dalışsever sayısının her yıl arttığını söyledi.