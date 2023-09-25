AA- Mezarlık, 16. ile 19. yüzyıllar arasında dini inançların bir gereği olarak gömülen binlerce insanın kalıntılarını barındırıyor. Mezarlığın yeraltı mezarları aynı zamanda ölümlülüğe ve toplumun ölümle olan bağlantısına farklı bir bakış açısı sağlayan bir kafatası ve kemik koleksiyonu da içeriyor. Yeraltı mezarlarının içinde, her biri yaklaşık on metre derinliğinde olan ve iskelet kalıntıları içeren beş çukur bulunmaktadır.