Polonya'nın yaklaşık 2 milyonluk nüfusuyla en kalabalık şehri konumundaki Varşova, geniş meydanları ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tarihi mirasına uygun yeniden imar edilen yapılarıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Futbol maçlarında 58 bin 500 kişilik kapasitesi kullanılan stat konserlerde 73 bin kişi ağırlayabiliyor.

Üstü tamamen kapalı statta futbol maçlarının yanı sıra konserler, gösteriler ve yarışlar da organize ediliyor.

A Milli Takımın, Polonya ile karşı karşıya geldiği PGE Narodowy Stadı, milli maçlara ev sahipliği yapıyor.

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