Filistinli Vefa Ebu Jalale, İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün durma noktasına geldiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sığındığı çadırını, konuşma, işitme ve down sendromlu çocukların psikolojik tedavisi için tedavi çadırına dönüştürdü.
Silah ve bomba sesleri arasında büyüyen savaşın masum mağdurları olan Gazzeli çocukların yüzlerini güldürmek ve savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutturmak isteyen Ebu Jalale ve gönüllü arkadaşları, çadırın içinde farklı etkinlik ve aktiviteler yapıyor.