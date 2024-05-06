Silah ve bomba sesleri arasında büyüyen savaşın masum mağdurları olan Gazzeli çocukların yüzlerini güldürmek ve savaşın olumsuz izlerini bir nebze unutturmak isteyen Ebu Jalale ve gönüllü arkadaşları, çadırın içinde farklı etkinlik ve aktiviteler yapıyor.

Kaynak AA