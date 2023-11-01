Sahara Milli Parkı içinde bulunan Şavşat Karagöl, Pınarlı köyündeki Balık Gölü ve Arsiyan Yaylası'ndaki göllerin yanı sıra Yukarı Koyunlu köyünde bulunan Rutav Gölü de ilçenin tanınırlığının artmasıyla turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

İtalya'nın Milano kentinde 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından ilginin daha çok arttığı Şavşat , doğayla iç içe sakin bir ortamda zaman geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

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