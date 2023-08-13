Seba, 5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimin Sakarya'da tamamlayan Seba, lise eğitimi için geldiği İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'nde okulun futbol takımında futbolla tanışır. Yetenekleriyle yöneticilerin dikkatini çeken genç Seba, Beşiktaş Genç Takımı'na da girer. Babasının isteği üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Fransız Filolojisi Bölümü'nde eğitimi alan Seba, 1945'te Refik Osman Top döneminde Beşiktaş'ın A takıma yükseldi. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atan Seba, Milli Küme'de şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk önemli başarısını elde etti. 1949-50 sezonunda kariyerinin ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu yaşayan efsane isim, 14 maçın tamamında oynayıp bir de gol kaydetti. Beşiktaş’taki futbol kariyeriyle birlikte Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi Bölümü’nde eğitim hayatına devam eden Seba, 1950’de Beşiktaş’ın ABD turnesine katılmak için okulunu bıraktı. 1954'te 28 yaşındayken menisküs sakatlığı sebebiyle futbolu bırakan Süleyman Seba, 1957 yılında Beşiktaş Kulübüne üye oldu ve 6 sene sonra 1963'te ilk kez yönetim kurulunda yer aldı. 1984 yılında Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devraldığı başkanlık görevinde 16 yıl kesintisiz şekilde Beşiktaş Kulubü'nün başkanı oldu. Beşiktaş'a hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet ederek sayısız başarıya imza atan Süleyman Seba, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 13 Ağustos 2014 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı camianın efsane başkanı Süleyman Seba.

AA