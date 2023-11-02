Paris

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Kampı'na yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, saldırılarda meydana gelen ağır Filistinli sivil can kayıplarından endişe duyduğu belirtildi.

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Uluslararası hukukun bir gereği olarak herkesin sivil halkı koruması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Fransa'nın, Gazze'ye yeteri kadar yardımın kalıcı ve güvenli şekilde girebilmesi için insani ateşkes çağrısını yinelediği aktarıldı.

Kaynak: AA