Haber: Mert Osman Erman

Büyükelçilik, Nijer'in askeri hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle "artık normal bir şekilde işlev göremediğini veya görevlerini yerine getiremediğini" belirtiyor.

Eski Fransız büyükelçisi Sylvain Itté'nin bir mektubuna göre, yerel büyükelçilik personeli de görevden alındı.

Nijer'in Fransa ile ilişkisi, askeri yönetimin Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u devirmesinden bu yana bozulmuş durumda. Eylül ayında, Itté ve birkaç Fransız personel, askeri rejim büyükelçinin çıkışını emrettiğinde ve başkent Niamey'deki büyükelçilik binası çevresine bir abluka kurulduğunda ülkeden ayrıldı.

Büyükelçilik, darbeden hemen sonra binlerce darbeci destekçisi tarafından saldırıya uğramış, ancak Nijerya kuvvetleri binaya giremeden önce dağıtmıştı.

Büyükelçiliğin kapatılmasının duyurusu, Fransız birliklerinin çıkışı için askeri hükümetin belirlediği sürenin hemen öncesine denk geliyor.

Bu birlikler, al-Qaeda ve IŞİD ile bağlantılı cihatçı gruplara karşı mücadelede yardımcı olmak amacıyla ülkede konuşlandırılmıştı.

1,500 kişilik birliklerin çoğu zaten ayrılmış durumda ve geriye kalan 157'sinin Cuma günü ayrılması gerekiyor.

Nijer'in yönetimi, komşu Burkina Faso ve Mali ile yeni bir savunma ittifakı imzaladı.

Nijer, bu ülkeler gibi, son yıllarda askeri iktidarın ele geçirdiği eski Fransız sömürgeleridir.

Fransa'nın, bu üç ülkede alevlenen İslamcı isyanı durdurmada başarısızlıkla suçlanması ve bağımsızlıktan uzun süre sonra aşırı politik ve ekonomik etkisini koruması nedeniyle anti-Fransız duygularında bir artış yaşanmıştır.

Ancak ABD, Nijer'de iki askeri üssü sürdürüyor ve 600'den fazla Amerikan askeri hala konuşlanmış durumda.

ABD, askeri varlığını Nijer'de, Rus Wagner paralı asker grubunun Batı Afrika'nın Sahel bölgesindeki artan etkisine karşı koymak için kritik olarak değerlendiriyor.

Mali'nin askeri yönetimi, cihatçılara karşı savaşta Wagner paralı askerleri ile işbirliği yapmaktadır. Grup, yaygın insan hakları ihlalleriyle suçlanmıştır.